Камалію розкритикували за відпочинок з сім'єю під час війни: співачка різко відповіла хейтерам

Українська співачка Камалія відповіла хейтерам за те, що вони критикують її за відпочинок із сім'єю під час війни. Співачка ж наголосила на тому, скільки всього вона робить для України.

У своєму Instagram артистка зазначила, що залишила доньок з чоловіком у Лондоні, а сама весь цей час перебувала в Україні. Камалія наголосила, що попри допомогу країні, вона ще має виконувати і материнські обов'язки.

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Співачка зізналася, що залишила доньок з їх татом, а сама живе в Україні разом з народом. Вона розповіла, що місяць не бачилася з рідними.

Живу, ризикуючи собою так само, як і кожен українець, займаючись благодійністю, виїжджаючи за межі країни лише для того, щоб поширювати образ України, збирати пожертвування... І мої останні візити до Пакистану не були винятком,

– написала співачка.

Камалія наголосила, коли у неї з'явилася можливість побути із сім'єю, то вона скористалася нею. Артистка обурена через критику в мережі.

"Тепер, якщо мої діти просять мене побути з ними хоча б під час шкільних канікул і трохи розважитись, чому це стає такою великою проблемою для деяких моїх співвітчизників?! Правда, не розумію…", – обурилася знаменитість.

До слова, діти та чоловік виконавиці виїхали з України перед початком війни. Її коханий відчував, що буде вторгнення, тому вирішив вивезти дітей до Лондона.

За словами зірки, її чоловіку за три дні до наступу Росії прийшло повідомлення, де червоними літерами писало: "Просимо наших громадян зі своїми сім'ями покинути Україну". Тоді мільярдер вирішив перестрахуватися – взяв доньок і 23 лютого полетів до Лондона. Камалія залишилася в Україні. Та, коли почалася війна, артистка на кілька місяців також покинула Україну.