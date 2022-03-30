З Києва Камалія поїхала до Чернівців, а звідти – до Ужгорода. На 6-й день війни вона покинула Україну через кордон з Румунією, але дорога була небезпечною. За словами співачки, вона ледь не загинула.

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Як Камалія тікала з України

Ми їхали караваном. Мене віз водій, з нами було дуже багато мам з дітками. Я домовлялася через свої канали, щоб було безпечно. Коли ми їхали, буквально перед нами за 10 хвилин підірвали міст. Це був жах,

– пригадала Камалія.

Відтоді вона встигла побувати і в Будапешті, і в Лондоні, куди її забрав чоловік, але повернулася до Польщі, щоб відправляти "гуманітарку", зустрічатися з біженцями і давати концерти.

"Коли закінчиться війна, я поїду додому і буду своїми руками з усіма розгрібати руїни, відновлювати нашу країну і робити все, щоб якнайшвидше ми стали щасливими", – пообіцяла Камалія.

Зазначимо, мама Камалії залишилася в Україні, вона не змогла вмовити її виїхати за кордон. Зараз пані Інна в Ужгороді.

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Як чоловік Камалії встиг виїхати з України до війни

За словами зірки, Захуру, як "підданому Великої Британії", рекомендували покинути Україну. За три дні до наступу Росії йому прийшло повідомлення, де червоними літерами писало: "Просимо наших громадян зі своїми сім'ями покинути Україну". Тоді мільярдер вирішив перестрахуватися – взяв доньок і 23 лютого полетів до Лондона.

За два дні до війни чоловік напружився і каже: "Знаєш, залишається тиждень до початку канікул дітей, давай про всяк випадок я заберу їх до Лондона. Вони тиждень повчаться онлайн, бо я вірю Європі, вірю, що каже Америка",

– пригадала Камалія.

Сама вона з ними не поїхала. Співачка залишилася в Києві готувати альбом, реліз якого планувала на травень, і репетирувати номер на премію YUNA-2022, що мала б відбутися 16 березня.