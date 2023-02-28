В своем Instagram артистка отметила, что оставила дочерей с мужем в Лондоне, а сама все это время находилась в Украине. Камалия подчеркнула, что несмотря на помощь стране, она еще не должна выполнять и материнские обязанности.

К теме Он обращается, – Камалия призналась, что люди Зеленского звонят по телефону ее мужу-миллиардеру

Певица призналась, что оставила дочерей с их папой, а сама живет в Украине вместе с народом. Она рассказала, что месяц не виделась с родными.

Живу, рискуя собой так же, как каждый украинец, занимаясь благотворительностью, выезжая за пределы страны только для того, чтобы распространять образ Украины, собирать пожертвования... И мои последние визиты в Пакистан не были исключением,

– написала певица.

Камалия подчеркнула, когда у нее появилась возможность побыть с семьей, она воспользовалась ею. Артистка возмущена из-за критики в сети.

"Теперь, если мои дети просят меня побыть с ними хотя бы во время школьных каникул и немного развлечься, почему это становится такой большой проблемой для некоторых моих соотечественников? Правда, не понимаю…", – возмутилась знаменитость.

К слову, дети и муж исполнительницы выехали из Украины перед началом войны. Ее любимый чувствовал, что будет вторжение, поэтому решил вывезти детей в Лондон.

По словам звезды, ее мужу за три дня до наступления России пришло сообщение, где красными буквами писало: "Просим наших граждан со своими семьями покинуть Украину". Тогда миллиардер решил перестраховаться – взял дочерей и 23 февраля улетел в Лондон. Камалия осталась в Украине. Но когда началась война, артистка на несколько месяцев также покинула Украину.