Камалія вперше за 8 місяців привезла в Україну доньок: у якому місті зіркова родина

Українська співачка Камалія розповіла, що вперше за час війни привезла дітей до України. Сім'я розташувалась у Львові.

Українська співачка Камалія розповіла, що здійснила мрію своїх доньок. Вперше за 8 місяців війни вони приїхали додому.

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Камалія вперше за 8 місяців привезла дітей до України

Виконавиця поділилась, що відправила доньок до України на канікули. Вони приїхали додому вперше – 23 лютого разом з батьком Арабелла і Мірабелла виїхали до Великої Британії.

На канікули додому! За 8 місяців після початку війни мої діти повернулися до України! Це була їхня єдина мрія,

– поділилась Камалія.

Зіркова родина наразі перебуває у Львові. Там Камалія мала благодійний концерт, а також зустріч з маріупольцями. Співачка показала сімейні фото на кордоні, а також у центрі Львова.

Камалія з сім'єю / Фото з інстаграму Камалії

У коментарях під фото шанувальники застерігають виконавицю з дітьми берегтися. Адже росіяни часто атакують енергетичні українські об'єкти, а також запускають іранських дронів-камікадзе.

"Дуже небезпечно, краще не треба поки що повертатись";

"Які вони вже дорослі, такі гарні";

"Чудова родина";

"Ми теж дуже хотіли на канікулах... Але у зв'язку з загостренням останніх подій, вирішили не ризикувати і залишитись поки що за кордоном";

"Дівчаткам зараз краще у безпечному Лондоні";

"Які ж гарні у вас дівчата. Правду кажуть, що від великого кохання гарні діти народжуються".