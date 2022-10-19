Камалія вперше за 8 місяців привезла в Україну доньок: у якому місті зіркова родина
Джерело:Камалія
Українська співачка Камалія розповіла, що вперше за час війни привезла дітей до України. Сім'я розташувалась у Львові.
Українська співачка Камалія розповіла, що здійснила мрію своїх доньок. Вперше за 8 місяців війни вони приїхали додому.
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Камалія вперше за 8 місяців привезла дітей до України
Виконавиця поділилась, що відправила доньок до України на канікули. Вони приїхали додому вперше – 23 лютого разом з батьком Арабелла і Мірабелла виїхали до Великої Британії.
На канікули додому! За 8 місяців після початку війни мої діти повернулися до України! Це була їхня єдина мрія,
– поділилась Камалія.
Зіркова родина наразі перебуває у Львові. Там Камалія мала благодійний концерт, а також зустріч з маріупольцями. Співачка показала сімейні фото на кордоні, а також у центрі Львова.
У коментарях під фото шанувальники застерігають виконавицю з дітьми берегтися. Адже росіяни часто атакують енергетичні українські об'єкти, а також запускають іранських дронів-камікадзе.
- "Дуже небезпечно, краще не треба поки що повертатись";
- "Які вони вже дорослі, такі гарні";
- "Чудова родина";
- "Ми теж дуже хотіли на канікулах... Але у зв'язку з загостренням останніх подій, вирішили не ризикувати і залишитись поки що за кордоном";
- "Дівчаткам зараз краще у безпечному Лондоні";
- "Які ж гарні у вас дівчата. Правду кажуть, що від великого кохання гарні діти народжуються".