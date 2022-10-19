Украинская певица Камалия рассказала, что осуществила мечту своих дочерей. Впервые за 8 месяцев войны они приехали домой.
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Камалия впервые за 8 месяцев привезла детей в Украину
Исполнительница поделилась, что отправила дочерей в Украину на каникулы. Они приехали домой впервые – 23 февраля вместе с отцом Арабелла и Мирабелла уехали в Великобританию.
На каникулы домой! Через 8 месяцев после начала войны мои дети вернулись в Украину! Это была их единственная мечта,
– поделилась Камалия.
Звездная семья находится во Львове. Там у Камалии была благотворительный концерт, а также встреча с мариупольцами. Певица показала семейные фотографии на границе, а также в центре Львова.
Камалия с семьей / Фото из инстаграма Камалии
В комментариях под фото поклонники предостерегают исполнительницу с детьми беречься. Ведь россияне часто атакуют энергетические украинские объекты, а также запускают иранские дроны-камикадзе.
- "Очень опасно, лучше не надо пока возвращаться";
- "Какие они уже взрослые, так хороши";
- "Великолепная семья";
- "Мы тоже очень хотели на каникулах... Но в связи с обострением последних событий решили не рисковать и остаться пока за границей";
- "Девочкам сейчас лучше в безопасном Лондоне";
- "Какие же красивые у вас девушки. Правду говорят, что от большой любви хорошие дети рождаются".