Украинская певица Камалия рассказала, что осуществила мечту своих дочерей. Впервые за 8 месяцев войны они приехали домой.

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Камалия впервые за 8 месяцев привезла детей в Украину

Исполнительница поделилась, что отправила дочерей в Украину на каникулы. Они приехали домой впервые – 23 февраля вместе с отцом Арабелла и Мирабелла уехали в Великобританию.

На каникулы домой! Через 8 месяцев после начала войны мои дети вернулись в Украину! Это была их единственная мечта,

– поделилась Камалия.

Звездная семья находится во Львове. Там у Камалии была благотворительный концерт, а также встреча с мариупольцами. Певица показала семейные фотографии на границе, а также в центре Львова.

Камалия с семьей / Фото из инстаграма Камалии

В комментариях под фото поклонники предостерегают исполнительницу с детьми беречься. Ведь россияне часто атакуют энергетические украинские объекты, а также запускают иранские дроны-камикадзе.

"Очень опасно, лучше не надо пока возвращаться";

"Какие они уже взрослые, так хороши";

"Великолепная семья";

"Мы тоже очень хотели на каникулах... Но в связи с обострением последних событий решили не рисковать и остаться пока за границей";

"Девочкам сейчас лучше в безопасном Лондоне";

"Какие же красивые у вас девушки. Правду говорят, что от большой любви хорошие дети рождаются".

Добавим, недавно впервые с начала войны с детьми увиделся лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. После отвода с фронта артист улетел в США, где живут его сыновья и дочь на время вторжения.