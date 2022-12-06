Реліз треку "Кордони" відбувся 6 грудня. Камалія нібито зумисне одягла військову форму, щоб нагадати, що Україну захищають не тільки чоловіки, а й відважні жінки.

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Відео на пісню "Кордони" зрежисерував Влад Разіховський, який знімав кліпи Оксані Мусі, гуртам "Без Обмежень", МЕРІ. У ньому, до речі, можна побачити героїню улюбленого мему українців – росіянку, яка не хотіла їхати з Криму після "бавовни". З неї раніше постібалися Леся Нікітюк, Jerry Heil та електронний дует Emdivity.

У нас свої шляхи і закони! На своїй землі ми не знаємо втоми! Залиш наші кордони. Краще додому, повертайся додому,

– звернулася Камалія до російських окупантів у пісні.

Камалія – Кордони: дивіться відео онлайн

Цікаво, що не так давно Камалія говорила про вступ у ЗСУ. Вона, як донька військового, знає, що таке навчання і полігони, тож статус військовослужбовиці її не лякає.

"Мені військові кажуть, що те, що я роблю зараз для України, тим би я й займалася в армії. Тільки офіційно. Тому я зараз думаю над цим питанням", – ділилася зірка в листопаді, маючи на увазі благодійні виступи на підтримку Батьківщини.