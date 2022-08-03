Українська співачка Камалія анонсувала вихід нової пісні та кліпу, яку присвятила подіям в Україні. Вона опублікувала невеликий ролик, що є уривком майбутньої відеороботи зірки.
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Камалію розкритикували за макіяж
Як стало зрозуміло з відео, виконавиця незабаром опублікує пісню "Війна". У кліпі вона помістить кадри українських полів, ролики з Києва та фото українців.
Уривок нового кліпу Камалії: дивіться відео
Втім, увагу користувачів привернув образ Камалії, а зокрема її макіяж.
- "Усе дуже круто, тільки з обличчям щось не допрацьовано, проситься більш натуральний відтінок";
- "Що це з макіяжем? На вигляд не професійний та жахливий. Ви – вродлива, з українською зовнішністю та рисами жінка, яка мені до вподоби. А це для мене шок, відверто кажучи";
- "Пісня гарна, а макіяж просто жах";
- "Трохи переборщив візажист з кольором обличчя";
- "Я думала, то Повалій воскресла";
- "Візажист щось перестарався";
- "Дуже зовні стала схожа на Повалій";
- "Думала, що Повалій, а потім – чоловік. Це показує важливість нормального візажиста, який знає, де приховати, а де підкреслити";
- "Ось дивлюсь і не розумію, чи то Боря Апрєль, чи то Повалій. Звільніть свого візажиста".
Але не всі шанувальники Камалії дорікнули їй за макіяж. Інші чекають на прем'єру пісні.
- "Дуже сильно";
- "Пісня просто неймовірна, до сліз";
- "Ви така красива";
- "Гарно, чуттєво, до сліз. Боже, як хочеться миру на нашій землі".
Що відповіла Камалія
Співачка відповіла шанувальникам на критику. Вона зазначила, що такий мейкап – частина ідеї кліпу.
"Любі мої, не хвилюйтеся ви так за мій макіяж, так було задумано! Може, хтось здогадається, що ми цим хотіли сказати? Я ніколи не робила собі ніяку пластику! Це все макіяж і світло".