Украинская певица Камалия анонсировала выход новой песни и клипа, посвященной событиям в Украине. Она опубликовала небольшой ролик, являющийся отрывком будущей видеоработы звезды.

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Камалию раскритиковали за макияж

Как стало известно из видео, исполнительница вскоре опубликует песню "Война". В клипе она разместит кадры украинских полей, ролики из Киева и фото украинцев.

Отрывок нового клипа Камалии: смотрите видео

Впрочем, внимание пользователей привлек образ Камалии, в частности ее макияж.

"Все очень круто, только с лицом что-то не доработано, просится более натуральный оттенок";

"Что это с макияжем? На вид не профессиональный и ужасный. Вы – красивая, с украинской внешностью и чертами женщина, которая мне нравится. А это для меня шок, откровенно говоря";

"Песня хороша, а макияж просто ужас";

"Немного переборщил визажист с цветом лица";

"Я думала, что Повалий воскресла";

"Визажист что-то переусердствовал";

"Очень внешне стала похожа на Повалий";

"Думала, что Повалий, а потом – мужчина. Это показывает важность нормального визажиста, знающего, где скрыть, а где подчеркнуть";

"Вот смотрю и не понимаю, будь то Боря Апрель или Повалий. Увольте своего визажиста".

Но не все поклонники Камалии упрекнули ее в макияже. Другие ждут премьеры песни.

"Очень сильно";

"Песня просто невероятная, до слез";

"Вы такая красивая";

"Хорошо, чувственно, до слез. Боже, как хочется мира на нашей земле".

Что ответила Камалия

Певица ответила поклонникам критики. Она отметила, что такой макияж – часть идеи клипа.

"Люби мои, не волнуйтесь вы так за мой макияж, так было задумано! Может, кто-то догадается, что мы этим хотели сказать? Я никогда не делала себе никакую пластику! Это все макияж и свет".