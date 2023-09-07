Скромне прохання, – Камалія розповіла про єдине бажання доньок у їхній день народження

Співачка Камалія привітала доньок з їхнім днем народження. Вона розповіла, який подарунок захотіли дівчата на свято.

Донькам Камалії та Мохаммада Захура 6 вересня виповнилося 10 років. Українська співачка у день народження дівчат привітала їх з днем народження.

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Який подарунок забажали дівчата

Камалія зізналась, що мріяла влаштувати донькам величезне свято у перший ювілей – запросити друзів й аніматорів, замовити святковий торт. Але війна вносить корективи. Співачка поділилась, що Арабелла й Мірабелла дуже хочуть жити в Україні. З цим було пов’язане їхнє бажання в день народження.

З початком їхнього навчання в Лондоні з’явилося скромне прохання – єдиний подарунок, якого вони щиро бажали, це відзначити своє 10-річчя в Києві. Ми всім серцем прийняли їхнє бажання, усвідомлюючи, що серед буремності, хаосу просте та інтимне святкування в колі найдорожчих друзів і родини має незмірну цінність. І зараз лише так!

– поділилась Камалія.

“Ми віримо, що зовсім скоро війна закінчиться й Україна здобуде Перемогу! Цілі родини знову зможуть обʼєднатися, обійнятися, відгуляти сімейні свята, буде лунати сміх, пісні й маленькі українці знову стануть щасливими! Мріємо, щоб наші донечки виросли справжніми патріотками України! Любі наші дівчатка, міцного вам здоровʼя, щастя! Будь ласка, знайдіть кожна свою мету і ніколи не зраджуйте їй”, – звернулась артистка до доньок.



Камалія з сім’єю / Фото з інстаграму Камалії

Де живуть доньки Камалії

Через російське вторгнення Камалія евакуювала доньок до Лондона – там вони живуть разом з батьком. Арабелла та Мірабелла перейшли до школи у Великій Британії.

Артистка неодноразово розповідала, що дівчата постійно сумують за домом. Тому цього літа, на канікулах, тато дозволив донькам поїхати до України. Наприкінці липня вони вперше за тривалий час повернулися додому.