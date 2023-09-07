Дочерям Камалии и Мохаммада Захура 6 сентября исполнилось 10 лет. Украинская певица в день рождения девушек поздравила их с днем рождения.

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Какой подарок пожелали девушки

Камалия призналась, что мечтала устроить дочерям огромный праздник в первый юбилей – пригласить друзей и аниматоров, заказать праздничный торт. Но война вносит коррективы. Певица поделилась, что Арабелла и Мирабелла очень хотят жить в Украине. С этим связано их желание в день рождения.

С началом их учебы в Лондоне появилась скромная просьба – единственный подарок, который они искренне желали, это отметить свое 10-летие в Киеве. Мы всем сердцем приняли их желание, осознавая, что среди бури, хаоса простое и интимное празднование в кругу самых дорогих друзей и семьи имеет неизмеримую ценность. И сейчас только так!

– поделилась Камалия.

“Мы верим, что совсем скоро война закончится и Украина одержит Победу! Целые семьи снова смогут объединиться, обняться, отыграть семейные праздники, будет звучать смех, песни и маленькие украинцы снова станут счастливыми! Мечтаем, чтобы наши дочки выросли настоящими патриотками Украины! Дорогие наши девочки, крепкого вам здоровья, счастья! Пожалуйста, найдите каждую свою цель и никогда не изменяйте ей”, – обратилась артистка к дочерям.



Камалия с семьей / Фото из инстаграма Камалии

Где живут дочери Камалии

Из-за российского вторжения Камалия эвакуировала дочерей в Лондон – там они живут вместе с отцом. Арабелла и Мирабелла перешли в школу в Великобритании.

Артистка неоднократно рассказывала, что девушки постоянно скучают по дому. Поэтому этим летом, на каникулах, папа позволил дочерям поехать в Украину. В конце июля они впервые за длительное время вернулись домой.