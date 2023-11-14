Після заяви про розлучення: Камалія зізналася, у яких стосунках перебуває з чоловіком

Навесні співачка Камалія оголосила про розрив з Мохаммадом Захуром. Водночас виконавиця продовжує ділитися спільними фотографіями з колишнім чоловіком . Через це шанувальники гадали, що подружжя помирилося. Днями артистка прокоментувала ці чутки.

Знаменитість зазначила, що вони справді добре спілкуються з ексчоловіком. Втім, їхні стосунки із Захуром обмежуються батьківством та професійною співпрацею.

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Камалія заговорила про стосунки з екскоханим

За словами виконавиці, в них з чоловіком дружні стосунки.

Він із дітьми живе в Лондоні. Приїжджає, коли діти приїжджають. Ось влітку вони були. Ми з дітьми їздимо, кудись їх возимо, звісно, і відпочивати. Вони хочуть бути разом із батьками. У нас дуже багато спільних проєктів: благодійних і не благодійних,

– поділилася співачка.

Інтерв'ю з Камалією: дивіться відео онлайн

Стосунки Камалії та Захура: що відомо