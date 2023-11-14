Після заяви про розлучення: Камалія зізналася, у яких стосунках перебуває з чоловіком
Джерело:ТЕТ
Навесні співачка Камалія оголосила про розрив з Мохаммадом Захуром. Водночас виконавиця продовжує ділитися спільними фотографіями з колишнім чоловіком . Через це шанувальники гадали, що подружжя помирилося. Днями артистка прокоментувала ці чутки.
Знаменитість зазначила, що вони справді добре спілкуються з ексчоловіком. Втім, їхні стосунки із Захуром обмежуються батьківством та професійною співпрацею.
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Камалія заговорила про стосунки з екскоханим
За словами виконавиці, в них з чоловіком дружні стосунки.
Він із дітьми живе в Лондоні. Приїжджає, коли діти приїжджають. Ось влітку вони були. Ми з дітьми їздимо, кудись їх возимо, звісно, і відпочивати. Вони хочуть бути разом із батьками. У нас дуже багато спільних проєктів: благодійних і не благодійних,
– поділилася співачка.
Інтерв'ю з Камалією: дивіться відео онлайн
Стосунки Камалії та Захура: що відомо
- У квітні виконавиця заявила про розлучення з чоловіком після 20 років у шлюбі.
- Співачка розповідала, що вони з Мохаммадом переживають складний етап у подружньому житті. Втім, продовжують підтримувати одне одного та разом виховувати доньок.
- Зокрема, в липні Камалія з чоловіком і дітьми вперше за тривалий час приїхали додому в Україну.