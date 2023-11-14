Знаменитость отметила, что они действительно хорошо общаются с экс-мужем. Но их отношения с Захуром ограничиваются отцовством и профессиональным сотрудничеством.

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Камалия заговорила об отношениях с экс-любимим

По словам исполнительницы, у них с мужем дружеские отношения.

Он живет в Лондоне с детьми. Приезжает когда дети приезжают. Вот летом они были. Мы с детьми ездим, куда-то их возим, конечно, и отдыхать. Они хотят быть вместе с родителями. У нас очень много общих проектов: благотворительных и не благотворительных,

– поделилась певица.

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Отношения Камалии и Захура: что известно