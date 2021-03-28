Камалія зізналася, чи відчуває наслідки коронавірусу
Сім'ю пакистанського мільярдера Захура та співачки Камалії не оминув коронавірус. Вони одужали майже пів року тому, однак зірка досі відчуває наслідки недуги. Після COVID-19 вона швидше втомлюється і має задишку.
Джерело:"Світське життя"
Безліч українських зірок стали жертвами пандемії. Камалія з сім'єю захворіла на коронавірус на початку вересня минулого року. Тоді COVID-19 підхопили сама співачка, її мама Інна, чоловік Захур і доньки-двійнята Арабелла та Мірабелла. Вони побороли хворобу ще п'ять місяців тому, однак її наслідки помітні досі.
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Камалія про наслідки коронавірусу
Артистка зізнається, що після перенесеного коронавірусу значно швидше виснажується та має задишку. Про вплив COVID-19 на рідних вона розповідати не стала.
Є наслідки, звичайно. Це і більша стомлюваність, і десь задишка є. Все буде гаразд,
– наголосила співачка.
Що відомо про лікування Камалії від коронавірусу:
- Родина співачки заразилася COVID-19 на початку вересня після відпочинку в Туреччині. Найважче хворобу переносили чоловік і мама зірки – з запаленням легенів, сама ж Камалія не спала кілька ночей підряд і мала страшенний біль в тілі.
- На 18-й день боротьби з коронавірусом чоловіку артистки Захуру стало гірше – легені були уражені на 40%.
- Співачка з близькими поборола коронавірус наприкінці вересня, тоді як її коханий все ще хворів.
- Після повного одужання подружжя відправилося на обстеження в Німеччину.
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