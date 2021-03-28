Сім'ю пакистанського мільярдера Захура та співачки Камалії не оминув коронавірус. Вони одужали майже пів року тому, однак зірка досі відчуває наслідки недуги. Після COVID-19 вона швидше втомлюється і має задишку.

Безліч українських зірок стали жертвами пандемії. Камалія з сім'єю захворіла на коронавірус на початку вересня минулого року. Тоді COVID-19 підхопили сама співачка, її мама Інна, чоловік Захур і доньки-двійнята Арабелла та Мірабелла. Вони побороли хворобу ще п'ять місяців тому, однак її наслідки помітні досі.

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Камалія про наслідки коронавірусу

Артистка зізнається, що після перенесеного коронавірусу значно швидше виснажується та має задишку. Про вплив COVID-19 на рідних вона розповідати не стала.

Є наслідки, звичайно. Це і більша стомлюваність, і десь задишка є. Все буде гаразд,

– наголосила співачка.

Що відомо про лікування Камалії від коронавірусу: