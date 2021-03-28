Семью пакистанского миллиардера Захура и певицы Камалии не обошел коронавирус. Они выздоровели почти полгода назад, однако звезда до сих пор ощущает последствия недуга. После COVID-19 она быстрее устает и имеет одышку.

Множество украинских звезд стали жертвами пандемии. Камалия с семьей заболела коронавирусом в начале сентября прошлого года. Тогда COVID-19 подхватили сама певица, ее мама Инна, муж Захур и дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла. Они побороли болезнь еще пять месяцев назад, однако ее последствия заметны до сих пор.

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Камалия о последствиях коронавируса

Артистка признается, что после перенесенного коронавирус значительно быстрее истощается и имеет одышку. О влиянии COVID-19 на родных она рассказывать не стала.

Есть последствия, конечно. Это и большая утомляемость, и где-то одышка есть,

– подчеркнула певица.

Что известно о лечении Камалии от коронавируса: