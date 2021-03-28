Камалия призналась, чувствует ли последствия коронавируса
Семью пакистанского миллиардера Захура и певицы Камалии не обошел коронавирус. Они выздоровели почти полгода назад, однако звезда до сих пор ощущает последствия недуга. После COVID-19 она быстрее устает и имеет одышку.
Источник:"Світське життя"
Множество украинских звезд стали жертвами пандемии. Камалия с семьей заболела коронавирусом в начале сентября прошлого года. Тогда COVID-19 подхватили сама певица, ее мама Инна, муж Захур и дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла. Они побороли болезнь еще пять месяцев назад, однако ее последствия заметны до сих пор.
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Камалия о последствиях коронавируса
Артистка признается, что после перенесенного коронавирус значительно быстрее истощается и имеет одышку. О влиянии COVID-19 на родных она рассказывать не стала.
Есть последствия, конечно. Это и большая утомляемость, и где-то одышка есть,
– подчеркнула певица.
Что известно о лечении Камалии от коронавируса:
- Семья певицы заразилась COVID-19 в начале сентября после отдыха в Турции. Тяжелее всего болезнь переносили муж и мама звезды – с воспалением легких, сама же Камалия не спала несколько ночей подряд и имела страшную боль в теле.
- На 18-й день борьбы с коронавирусом мужу артистки Захуру стало хуже – легкие были поражены на 40%.
- Певица с близкими поборола коронавирус в конце сентября, тогда как ее возлюбленный все еще болел.
- После полного выздоровления супруги отправились на обследование в Германию.
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