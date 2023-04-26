Камалія після заяви про розлучення з мільярдером розповіла, з ким зараз живуть її доньки

Співачка Камалія нещодавно здивувала шанувальників новиною про розлучення з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Тепер вона розповіла, з ким зараз перебувають її доньки.

Артистка кілька тижнів тому повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком. Проте пара була разом з дітьми на Велидень.

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З ким зараз доньки Камалії

Співачка повідомила, що дуже сумує за дівчатками, бо зараз вони разом з батьком поїхали до Лондона. Там двійнята навчаються у школі. Проте, за словами Камалії, при першій можливості її доньки повернуться до Києва.

Я вже сумую, мої донечки повернулися з татом у Лондон, адже школу ніхто не відміняв. Ми твердо вирішили із Захуром: якщо школи в Україні почнуть працювати офлайн, ми не чекатимемо на закінчення війни, а з вересня повернемо дівчаток до Києва. Ми чітко розуміємо, що онлайн-навчання абсолютно неефективне, діти повинні відвідувати школу,

– вважає Камалія.

Артистка привітала дівчат з Днем доньки

Співачка зворушливо привітала своїх донечок з цим святом. До привітання Камалія додала родинне фото з Захуром.

"Вітаю усіх донечок і батьків України з Днем доньки! Мрію, щоб усі ми були щасливими! Як же нам із Захуром пощастило бути батьками наших чарівних принцес Арабелли і Мірабелли", – написала співачка.



Камалія з чоловіком та доньками / Фото з її інстаграму

Додамо, що після 20 років шлюбу Камалія та Захур прийняли рішення йти далі порізно. За словами зірки, вони намагались працювати над проблемами, але зрозуміли, що більше не будуть партнерами у шлюбі.

Проте останнім часом співачка все більше підігріває чутки про примирення з чоловіком. Днями Камалія показала, як проводить час з доньками та Захуром. Це наштовхнуло підписників на думку про воз'єднання подружжя.

Відомо, що пара одружилась у 2003 році. Через 10 років у Камалії та Мохаммеда Захура народились двійнята Арабелла та Мірабелла. Окрім цього, у мільярдера є син Арман і донька Тетяна від попередніх стосунків – росіянки.