Камалія зворушливо привітала колишнього чоловіка з 68-річчям: архівні фото подружжя

Сьогодні, 1 липня, колишній чоловік співачки Камалії Мохаммад Захур святкує свій 68 день народження. Відтак виконавиця написала зворушливе привітання екскоханому та поділилася спільними фото з ним та доньками.

Артистка зазначила, що чоловік для неї став людиною, яку вона цінувала найбільше за останні два десятиліття. За її словами, він був не лише хорошим чоловіком та чудовим батьком, він також проявив себе як патріот України, який старався якомога більше допомогти країні.

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Камалія привітала Захура з 68-річчям

Артистка подякувала чоловіку за час, проведений разом. До того ж вона побажала йому здоров'я, любові, успіхів та юнацького духу.

Захур — людина, яку я цінувала найбільше за останні два десятиліття. Він люблячий чоловік, вірний друг, блискучий учитель, покровитель, наставник, інвестор, радник — список можна продовжувати та продовжувати. А коли народилися наші принцеси, я зрозуміла, він найкращий батько на світі,

– написала Камалія.

"У цей особливий день я щиро бажаю Захуру міцного здоров'я, любові, подальших успіхів та юнацького духу, який він зберіг у своєму прекрасному віці. Наша любов до тебе, Захур, не знає меж", – додала виконавиця.

Зазначимо, у квітні Камалія розповіла про розлучення з Захуром. У шлюбі вони прожили 20 років. Однак зіркова пара продовжує публікувати спільні фото та проводить багато часу разом. Співачка зізналася, що зараз вони переживають складний етап у подружньому житті. Однак, за її словами, продовжують підтримувати одне одного та разом виховувати доньок.

Зокрема, в липні Камалія з чоловіком і дітьми вперше за тривалий час приїхали додому в Україну. Співачка виставила фото з двома своїми доньками на тлі потяга "Укрзалізниці". На фото вони мило обійнялися та виглядали щасливими.