Запросив і підписав рожеву панаму: Kalush Orchestra знову зустрівся зі Шварценеггером

Американський кіноактор Арнольд Шварценеггер прилетів у Відень на щорічний кліматичний саміт, який відбудеться 16 травня. На святковий обід напередодні він запросив український гурт Kalush Orchestra, з яким бачився в Лос-Анджелесі.

На вихідних гурт Kalush Orchestra феєрично відкрив фінал Євробачення-2023 і передав кришталевий кубок новій переможниці Лорін, а 15 травня вже прилетів в Австрію. У Відень вони прибули, щоб зустрітися з Арнольдом Шварценеггером з нагоди кліматичної конференції Austrian World Summit. Хлопці показали кадри з саунд-чеку та урочистого обіду.

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Kalush Orchestra знову зустрівся зі Шварценеггером

Йо! Ми знову зустрілись з легендою. Арнольд Шварценеггер запросив нас сьогодні на свій саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітись та поспілкуватися з кумиром дитинства,

– прокоментували Kalush Orchestra.

Олег Псюк також повідомив, що зірка "Термінатора" підписав їхню рожеву панаму й пообіцяв, що розіграє її на аукціоні. Ймовірно, розіграш буде благодійний, а виручені кошти хлопці спрямують на ЗСУ.

Kalush Orchestra з Арнольдом Шварценеггером у Відні / Фото з інстаграму гурту

Нагадаємо, що Kalush Orchestra ходив у гості до Арнольда Шварценеггера у жовтні 2022 року, коли літав у США з благодійним туром. Вони зустрілися в Лос-Анджелесі в маєтку "Залізного Арні", щоб обговорити війну в Україні та подякувати за підтримку. Крім того, гурт подарував зірці Голлівуду свою фірмову рожеву панаму.