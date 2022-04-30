Kalush записав хіт Stefania у Будинку вчених у Львові: символічне відео серед матраців і подушок

Гурт Kalush Orchestra вже прилетів в Італію на Євробачення-2022. Напередодні він записав пісню Stefania у Будинку вчених у Львові. Відео зняли серед матраців і подушок, які нагадують про біженців і переселенців.

На початку квітня учасники гурту Kalush Orchestra вперше за час війни зустрілися у Львові. Там вони репетирували, а заразом записали нову версію пісні Stefania для спецпроєкту Євробачення – Eurovision House Party.

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Kalush Orchestra заспівали в Будинку вчених у Львові

Локацією для зйомок стала залу Будинку вчених. У ній на підлозі розклали матраци та подушки, які символізують страждання українських переселенців і біженців, що тікають від війни. Знаково, що відео вийшло чорно-білим.

Kalush Orchestra представлятиме Україну на Євробаченні-2022 у Турині з піснею Stefania. Цю версію вони записали в Будинку вчених, Львів, Україна, спеціально для Eurovision House Party,

– йдеться в описі.

"Дякуємо Європі за підтримку! До зустрічі в Турині", – написав Kalush Orchestra в коментарях.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на live-версію Stefania