В начале апреля участники группы Kalush Orchestra впервые за время войны встретились во Львове. Там они репетировали, а заодно записали новую версию песни Stefania для спецпроекта Евровидения – Eurovision House Party.
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Kalush Orchestra спели в Доме ученых во Львове
Локацией для съемок стал зал Дома ученых. В ней на полу разложили матрасы и подушки, символизирующие страдания украинских переселенцев и беженцев, бегущих от войны. Примечательно, что видео вышло черно-белым.
Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине с песней Stefania. Эту версию они записали в Доме ученых, Львов, Украина, специально для Eurovision House Party,
– говорится в описании.
"Спасибо Европе за поддержку! До встречи в Турине", – написал Kalush Orchestra в комментариях.
Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн
Реакция сети на Live-версию Stefania
- "Матрасы на полу во Львове. Этот символизм бьет в самое сердце. Спасибо, ребята, за отличную версию! Удачи вам";
- "Эта версия воспринимается по-другому. У меня сердце разрывается, слезы на глазах, хотя слышала песню уже много раз";
- "Удивительный перформанс. Мне понравился этот черно-белый пейзаж! Всего наилучшего в Турине";
- "Хорошо! И эта версия самая лучшая. Видимо, ваши мамы гордятся и тронуты вашей песней! С любовью из США";
- "Мурашки на протяжении всего исполнения. Великолепная версия, успехов".