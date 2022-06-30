Kalush Orchestra з'явились на обкладинці журналу у США

Український гурт Kalush Orchestra постав на своїй першій обкладинці глянцю. Гурт, що переміг на Євробаченні-2022, запросили до чиказького видання Ukrainian People.

Поки розважальна індустрія в медіа стоїть на паузі через війну в Україні, гурт Kalush Orchestra завойовує іноземний медіаринок! Журнал Ukrainian People створила українська діаспора ще у 2010 році, і наразі це видання вважається провідним у Північній Америці. У ньому редактори розповідають про українців, наші традиції, історію та війну в Україні зокрема.

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Йо, тепер ми на обкладинці глянцю! А що це за обкладинка? Так, це журнал Ukrainian People. Контент журналу поєднує в собі розповіді про історію, культуру, традиції та події в Україні, що неодмінно перетинаються з нашою повісткою. Вдячні нашим колегам з діаспори за довіру та працюємо далі на користь нашої держави,

– написали музиканти в інстаграмі.

На титульній сторінці глянцю лідер колективу Олег Псюк постав у своєму концертному образі з Євробачення, тримаючи міцно в руках синьо-жовту стрічку, яку притискає до серця.



Kalush Orchestra на обкладинці глянцю в США / Фото з інстаграму колективу

Наразі невідомо, чи для фотосесії гурт прилітав у США, чи знімок вони зробили дистанційно. Адже кілька днів тому гурт Kalush Orchestra виступав на грандіозному фестивалі у Великій Британії – Glastonbury-2022. Разом з ними європейців підкорювали Go_A, Джамала і "ДахаБраха". Після фестивалю хлопці з Калуша також заявили, що вже готують до релізу новий хіт з Семом Райдером – представником Британії на Євробаченні, який цьогоріч зайняв друге місце. Саме в його країні наступного року може відбутись Євробачення-2023, попри те, що перемогу здобула Україна.