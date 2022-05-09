Kalush Orchestra зірвали овації на відкритті Євробачення-2022 в Турині: фото з бірюзової доріжки

У неділю, 8 травня, в Італії відбулася церемонія відкриття Євробачення-2022. Учасники від 40 країн продефілювали бірюзовою доріжкою, а українців Kalush Orchestra зустріли гучними оплесками.

Уже у вівторок, 10 травня, у Турині відгримить перший півфінал Євробачення-2022. У ньому зійдуться 17 вокалістів. Натомість усі 40 учасників вперше постали перед публікою на церемонії відкриття в королівському палаці Венарія, що на околицях Турина.

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Kalush Orchestra на відкритті Євробачення-2022

На бірюзовій доріжці хлопці з гурту Kalush Orchestra з'явилися в total black, а лідер Олег Псюк – у фірмовій рожевій панамі. Їхні образи доповнювали синьо-жовті кольори – нашивки на сорочках та прапорці в руках.

На хідник репери вийшли шостими, а єврофани зустріли їх гучними оваціями, публіка буквально вибухнула оплесками.

що на відкриття Євробачення-2022 з синьо-жовтими прапорами прийшла не тільки українська делегація, а й солістка гурту Systur з Ісландії.

Kalush Orchestra на відкритті Євробачення-2022 в Турині: відео

Представниця Ісландії з гурту Systur з синьо-жовтим прапором: друге фото

Цікаво, що ведучий церемонії звернувся до Kalush Orchestra українською мовою: "Ласкаво просимо на пісенний конкурс Євробачення". Натомість його співведуча запитала, наскільки важливо хлопцям міксувати сучасну музику з народною.

"Це концепція нашого гурту, вона була ще давно в нас. І саме зараз ми розуміємо, наскільки це актуально – підняти нашу стару культуру й об'єднати з новою. Саме тому це зараз настільки цікаво людям в цілому світі", – відповів Олег Псюк.

Пісня присвячувалась моїй мамі ще дуже давно. Але, так, сьогодні День матері, тому рекомендую всім привітати своїх матерів і можна включити їм нашу пісню,

– додав він, оскільки церемонія відбулася в День матері.

Церемонія відкриття Євробачення-2022: дивіться відео онлайн (вихід Kalush Orchestra на 22:30)

Коротко про Євробачення-2022