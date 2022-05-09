Уже во вторник, 10 мая, в Турине отгремит первый полуфинал Евровидения-2022. В нем сойдутся 17 вокалистов. Зато все 40 участников впервые предстали перед публикой на церемонии открытия в королевском дворце Венария в окрестностях Турина.
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Kalush Orchestra на открытии Евровидения-2022
На бирюзовой дорожке ребята из группы Kalush Orchestra появились в total black, а лидер Олег Псюк – в фирменной розовой панаме. Их образы дополняли сине-желтые цвета – нашивки на рубашках и флажки в руках.
На дорожку рэперы вышли шестыми, а еврофаны встретили их громкими овациями, публика буквально взорвалась аплодисментами.
Kalush Orchestra на открытии Евровидения-2022 в Турине: видео
"Это концепция нашей группы, она была еще давно у нас. И именно сейчас мы понимаем, насколько это актуально – поднять нашу старую культуру и объединить с новой. Именно поэтому сейчас это настолько интересно людям в целом мире", – ответил Олег Псюк.
Песня посвящалась моей маме очень давно. Но, да, сегодня День матери, поэтому рекомендую всем поздравить своих матерей и можно включить им нашу песню,
– добавил он, поскольку церемония прошла в День матери.
Церемония открытия Евровидения-2022: смотрите видео онлайн (выход Kalush Orchestra на 22:30)
Коротко о Евровидении-2022
- 66-й международный песенный конкурс состоится в итальянском городе Турин на олимпийской арене PalaOlimpico.
- Традиционно будет два полуфинала – 10 мая и 12 мая, один финал – 14 мая, на котором объявят победителя Евровидения-2022.
- Украинская группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале, букмекеры прогнозируют победу.