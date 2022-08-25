"Ви неймовірні!": яку вражаючу суму зібрав Kalush Orchestra для захисників Маріуполя

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022 та продав свій кубок на аукціоні для потреб ЗСУ, 24 серпня організував благодійну акцію. Впродовж доби він просив шанувальників надсилати по 24 гривні для реабілітації захисників "Азовсталі". Тепер відомо, що українці зібрали 5 мільйонів гривень!

Відомо, що музиканти відкрили збір о 00:01 24 серпня і вже близько 10:00 ранку на їхній банці був перший мільйон гривень. В обід позначка зборів сягнула 2 мільйонів гривень, а 25 серпня вночі гурт повідомив, що загальна сума зборів склала 5 мільйонів гривень!

Важливо По 24 гривні з кожного українця: Kalush анонсував великий збір для захисників Маріуполя

Ви неймовірні! Всього за добу нам з вами вдалося зібрати 5 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на реабілітацію мужніх захисників Маріуполя. Українці, ви неймовірні! Дякуємо кожному, хто донатив та долучився до нашого збору. Разом ми сила!

– йдеться в дописі.

Зокрема Олег Псюк, лідер гурту, додав, що всупереч чуткам про падіння об'ємів донатів, вони побачили, що українці готові віддати свої заощадження і легко збирають 5 мільйонів за добу. Він думає, що якби було 20 діб, то українці зібрали би 100 мільйонів, повідомляє "Новое Время".



Kalush Orchestra зібрав 5 мільйонів гривень для захисників Маріуполя / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra не вперше допомагає та надає розголосу захисникам Маріуполя. На сцені Євробачення в Італії він всупереч правилам конкурсу закликав світ звільнити з оточення захисників Азовсталю. Через кілька днів це й сталось, проте більшість захисників досі перебувають у полоні, частину нещодавно цинічно вбили під час теракту в окупованій Оленівці.