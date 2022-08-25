Известно, что музыканты открыли сбор в 00:01 24 августа и уже около 10:00 утра на их банке был первый миллион гривен. В обед отметка сборов составила 2 миллиона гривен, а 25 августа ночью группа сообщила, что общая сумма сборов составила 5 миллионов гривен!

Важно По 24 гривны с каждого украинца: Kalush анонсировал большой сбор для защитников Мариуполя

Вы невероятны! Всего за сутки нам с вами удалось собрать 5 миллионов гривен, направленных на реабилитацию мужественных защитников Мариуполя. Украинцы, вы невероятны! Спасибо каждому, кто донатив и присоединился к нашему собранию. Вместе мы сила!

– говорится в сообщении.

В частности, Олег Псюк, лидер группы, добавил, что вопреки слухам о падении объемов донатов, они увидели, что украинцы готовы отдать свои сбережения и легко собирают 5 миллионов в сутки. Он думает, что если бы было 20 суток, то украинцы собрали бы 100 миллионов, сообщает "Новое Время".



Kalush Orchestra собрал 5 миллионов гривен для защитников Мариуполя / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, что группа Kalush Orchestra не впервые помогает и дает огласку защитникам Мариуполя. На сцене Евровидения в Италии он вопреки правилам конкурса призвал мир освободить из окружения защитников Азовсталя. Через несколько дней это и произошло, однако большинство защитников все еще находятся в плену, часть недавно цинично убили во время теракта в оккупированной Еленовке.