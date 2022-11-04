Kalush Orchestra підкорили піснею з польським репером про боротьбу за наш дім: відео до мурах

Український гурт Kalush Orchestra заспівали разом з польським репером. Вони випустили антивоєнний трек, в якому звучать дві мови.

Український гурт Kalush Orchestra записав спільний трек з польським репером Szpaku. Вони випустили антивоєнну драматичну композицію Nasze Domy.

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Прем'єра від Kalush Orchestra та Szpaku

Пісня українського колективу та польського репера розповідає про біль та боротьбу за Батьківщину. Також це пісня про надію. Додамо, що Nasze Domy перекладається – "Наші будинки".

Ідея цього треку виникла в моїй голові, коли я візуалізував війну в Україні. Хоч ми всі живемо зараз в страху від того, що розв’язала Росія, Бог не забуде про нас, і в кінці добро обов'язково переможе,

– поділився Szpaku.

Kalush Orchestra та Szpaku – Nasze Domy: дивіться відео онлайн

Гурт Kalush Orchestra зустрівся з польським реп-виконавцем у Гданську, де і написали трек разом на студії. Як зізнаються артисти, пісню написали з нуля і дуже швидко. Бо з перших хвилин знайомства вони були на одній хвилі й мали бажання творити.

"Спочатку я думав, що буде важко через мовний бар'єр, але ми всі відчули неймовірну атмосферу й одразу порозумілися. Що вийшло з цього, ви можете почути вже зараз", – додав репер з Польщі.

Нас познайомили наші менеджери, які давно дружать між собою. І знаєте, це ніби мало статися. Тому що ця енергетика, яку ми відчули, і та пісня, яка виникла з нашої співпраці – це те, що зображає почуття українців та поляків зараз,

– поділився лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Репер Szpaku підсумував, що його пісня з українським гуртом стане ще одним мостом між двома дружніми країнами – Польщею та Україною.

Додамо, що у мережі позитивно відгукуються про нову колаборацію. У коментарях безліч слів з підтримкою від поляків, а також реакція українців: