Kalush Orchestra їде у тур Північною Америкою: у яких містах виступлять переможці Євробачення

30 червня 2022 , 13:36
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Джерело:

інстаграм Ігоря Голубчика

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra вирушають в тур США та Канадою! Масштабні гастролі стартують восени цього року.

Після перемоги на пісенному конкурсі про Kalush Orchestra дізнався увесь світ. Тепер в багатьох куточках планети лунає переможна Stefania. Тріумфатори Євробачення-2022 гастролюють світом, не лише виступають, а й розповідають про війну в Україні, щоб світ не забував, не звикав до вбивств у нашій країні. 

Важливо Kalush Orchestra з'явились на обкладинці журналу у США

Kalush Orchestra їде в тур Північною Америкою

Музиканти анонсували осінні гастролі, які розпочнуться 20 жовтня. З концертами Kalush Orchestra завітають у декілька міст Сполучених Штатів Америки та Канади.

Концерти в США

  • 20 жовтня – Сіетл;
  • 21 жовтня – Сан-Франциско;
  • 22 жовтня – Денвер;
  • 23 жовтня – Лос-Анджелес;
  • 27 жовтня – Даллас;
  • 28 жовтня – Г'юстон;
  • 29 жовтня – Філадельфія;
  • 30 жовтня – Нью-Йорк;
  • 2 листопада – Вашингтон;
  • 3 листопада – Маямі;
  • 4 листопада – Чикаго.

Концерти в Канаді

  • 5 листопада – Монреаль;
  • 6 листопада – Торонто. 


Kalush Orchestra їде в тур Північною Америкою / Фото з інстаграму Ігоря Голубчика

Нагадаємо, нещодавно Kalush Orchestra зізналися, що готують колаборацію з Семом Райдером, який на Євробаченні-2022 представляв Велику Британію. Тоді артист посів друге місце, отримавши 466 балів (Kalush Orchestra перемогли з 631 балом). Зовсім скоро світ почує спільний трек учасників пісенного конкурсу.
Автор: Христина Кобак