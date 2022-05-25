Kalush Orchestra виставив на продаж трофей Євробачення: до чого тут Сергій Притула

Український гурт Kalush Orchestra, який 14 травня переміг на Євробаченні-2022, виставив на продаж свою нагороду з конкурсу, як і обіцяв раніше. Усі кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ, а посередником у цій справі виступив Сергій Притула.

Саме із шоуменом та волонтером Сергієм Притулою гурт Kalush Orchestra уклав угоду про співпрацю на благо країни. Відомо, що у Притули є свій благодійний фонд, який є одним з найпотужніших в Україні та забезпечує найбільші потреби українських військових на фронті останні 8 років.

Важливо Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra розповіли, чи гастролюватимуть на підтримку армії

Лідер гурту Олег Псюк обіцяв, що в разі перемоги виставить на продаж свій трофей, аби передати чималу кількість коштів на ЗСУ. Відтак, 25 травня чоловіки спільно оголосили, що боротьба за музичну нагороду розпочалась. Також музиканти виставили на продаж свою особливу рожеву панаму.

Як можна придбати панаму і трофей

Зробіть вступну пожертву у розмірі 5 € (або 200 гривень) на банківський рахунок фонду Сергія Притули.

Що більше ви зробите пожертвувань по 200 гривень, то більше шансів виграти у вас буде.

Після закінчення розіграшу партнери "Монобанку" за допомогою рандомайзера оберуть переможця з усіх, хто пожертвував.

Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.

Розіграш головного убору та аукціон трофея завершаться 28 травня о 19:00.

Сергій Притула та Kalush Orhestra розіграють трофей Євробачення: відео

Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022: головне