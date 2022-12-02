"Крадуть русаки наш сонях": Kalush випустили пісню з Козаком Сіромахою – вибухове відео
Джерело:KALUSH
Український гурт Kalush Orchestra презентував спільну пісню з Козаком Сіромахою. Музиканти хотіли передати в треку бойовий дух.
Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra потішили шанувальників новою войовничою композицією. Вони випустили пісню, яку записали з Козаком Сіромахою.
До слова Вистачило ненадовго: Світлана Лобода знову випустила російський трек "Города"
Kalush Orchestra і Козак Сіромаха випустили спільну пісню
Музиканти презентували бойову пісню "Нумо козаки". Вони висловили сподівання, що трек може стати гімном перемоги.
Це пісня, в якій ми хотіли передати справжній український дух. Попри жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі й далі!
– поділилися артисти.
"Віримо, що ця пісня може стати гімном нашої скорої перемоги. Саме це, ми й хотіли показати – силу та мужність українських чоловіків, які кожного дня готові віддати своє життя за рідну Батьківщину".
Kalush Orchestra і Козак Сіромаха – "Нумо козаки": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, Козак Сіромаха – самобутній артист, що нещодавно долучився до музичного лейбла ENKO, в якому працюють Kalush, реперка Alyona Alyona та репер Skofka. Це справжній козак, який живе в поселенні, не користується телефоном та довгий час був без документів.
Останні музичні прем'єри
- Представниця України на Дитячому Євробаченні Злата Дзюнька презентувала кліп на оновлену пісню "Незламна".
- Настя Каменських випустила новий сингл "Мама-зима" про українців, які готуються до складної й холодної пори року, що обов'язково переживуть.
- Jerry Heil та Alyona Alyona записали пісню з польським репером Trill Pem. Трек Posmakuj звучить двома мовами.