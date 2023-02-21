У Франції гурт виступив напередодні нового туру Америкою, який розпочнеться вже у березні. Там вони влаштували сюрприз для фанів – заспівали новий англомовний трек, який незабаром почують всі, пише 24 Канал.

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Kalush Orchestra змінили образи

Під час концерту в Парижі Kalush Orchestra з’явилися на сцені у нових костюмах. Гурт вирішив більш осучаснити свої образи, але в той же час – залишили традиційні українські елементи, як свою візитку.

Лідер гурту Олег Псюк також зняв кептар та одягнув стилізовану орнаментом сорочку.

Тимофій Музичук, який грає на сопілці, змінив гуцульський стрій на стилізовану орнаментом куртку та шапку.

Загалом в учасників Kalush Orchestra тепер в усіх схожий орнамент в одязі.

Як виглядають артисти у нових костюмах / Фото пресслужби

Kalush Orchestra анонсували англомовний трек

Ще одним сюрпризом для відвідувачів концерту стала прем’єра нової англомовної пісні, вихід якого Kalush Orchestra анонсували разом з кліпом на 3 березня. Це перша англомовна робота гурту.

Про що новий трек? Гурт заспіває про зміни, а от які саме – не розкривають, кажуть, що фанати зможуть почути вже незабаром.

Нагадаємо, у березні гурт відвідає нові міста США з концертами: Клівленд, Огайо (9 березня), Орландо, Флорида (10 березня), Детройт, Мічиган (11 березня), Атланта, Джорджія (12 березня) та Остін, Техас (16 березня).

До слова, в січні гурт Kalush Orchestra випустили яскравий кліп на "Щедрий вечір", який зняли у Штатах. У ролику несподівано з'явився й Арнольд Шварценеггер – на початку ролика звучать його мотиваційні слова. Це потужне послання для всього українського народу.