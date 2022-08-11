Kalush відмовляється їхати на фест у Чорногорію через росіянку: як їх "відшили" організатори

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra мали б виступити на фестивалі Sea Dance у Чорногорії, але їхня поява там під питанням. Хлопці вимагають прибрати звідти російську діджейку Ніну Кравіц.

Прохання гурту Kalush Orchestra на Sea Dance Festival назвали "зачисткою сцени". За словами організаторів, через саботаж реперів на них звалилися коментарі з ненавистю та нетерпимістю. Однак, навіть попри обурення публіки, розпрощатися з росіянкою Ніною Кравіц ті неготові.

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Чому на Sea Dance Festival "відшили" Kalush Orchestra

Організатори музичного фестивалю запевняють, що засуджуються російську агресію в Україні, адже не так давно їхня нація теж зазнавала бомбардувань з боку інших країн. Проте, на їхню думку, забирати діджейку Ніну Кравіц з програми тільки через те, що вона росіянка, – це дискримінація.

Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни та засуджує російське вторгнення і страждання, які відбуваються в Україні та в будь-якому місці світу, але скасовувати виступ будь-якого виконавця виключно через його національність, расу чи віросповідання – суперечить цінностям, які відстоює Sea Dance,

– йдеться в заяві.

"Ми вважаємо, що дискримінація будь-якої людини та артиста за національною ознакою є абсолютно неприпустимою, і скасовувати виступ виконавця лише тому, що він або вона з певної країни, – неправильно як для Sea Dance, так і для решти світової спільноти" – додали організатори.

Ба більше, на Sea Dance Festival заступилися за Ніну Кравіц, адже та є їхньою давньою подругою і нібито "не на боці війни та страждань, а на боці миру та єднання". Щоправда, за всі п'ять місяців кривавої війни в Україні діджейка так і не наважилася засудити росію, вона лише "молиться за мир".

Ми віримо, що виступи Kalush Orchestra та Ніни Кравіц на Sea Dance Festival є шансом спільно надіслати сильне послання до миру,

– абсурдно заявили організатори.