Kalush Orchestra станцювали брейк з популярним американським репером: запальне відео

Популярний український гурт Kalush Orchestra, який у 2022 році виграв на Євробаченні, вже завершив свій тур Америкою. Днями артисти записали спільні відео з американським репером Armani White. Вони навіть станцювали разом запальний брейк.

Український гурт Kalush Orchestra продовжує знайомитися зі світовими зірками під час своєї подорожі до США. Під час першого туру вони зустрілися з актором Арнольдом Шварценеггером.

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Тепер вони поспілкувалися з репером Armani White. Під час зустрічі репер виконав свій хіт Billie Eilish, який увійшов до Billboard Hot 100 у вересні 2022 року, а учасник Kalush Orchestra, якого називають КилимМен, станцював запальний брейк-данс.



Kalush Orchestra станцювали брейк з репером Armani White / Фото пресслужби

Дивіться з ким зустрілись в Остіні. Дякуємо, Армані Уайт, за зустріч та слова підтримки України!,

– зазначили у Kalush Orchestra.

Дивіться брейк від учасника гурту Kalush Orchestra: запальне відео

Під час другої поїздки до США Kalush Orchestra виступили на престижному музичному фестивалі South by Southwest (SXSW) в Остіні, штат Техас. Крім того, вони завітали з концертами до Клівленду, Орландо, Детройту та Атланти.

До слова, нещодавно Kalush Orchestra вперше випустили англомовний трек Changes. Артисти одразу презентували кліп, його зняли у традиційній українській хаті, у перерві між концертами в Польщі. Слухайте пісню та дивіться кліп – за посиланням.