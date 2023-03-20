Український гурт Kalush Orchestra продовжує знайомитися зі світовими зірками під час своєї подорожі до США. Під час першого туру вони зустрілися з актором Арнольдом Шварценеггером.

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Тепер вони поспілкувалися з репером Armani White. Під час зустрічі репер виконав свій хіт Billie Eilish, який увійшов до Billboard Hot 100 у вересні 2022 року, а учасник Kalush Orchestra, якого називають КилимМен, станцював запальний брейк-данс.



Kalush Orchestra станцювали брейк з репером Armani White / Фото пресслужби

Дивіться з ким зустрілись в Остіні. Дякуємо, Армані Уайт, за зустріч та слова підтримки України!,

– зазначили у Kalush Orchestra.

Дивіться брейк від учасника гурту Kalush Orchestra: запальне відео

Під час другої поїздки до США Kalush Orchestra виступили на престижному музичному фестивалі South by Southwest (SXSW) в Остіні, штат Техас. Крім того, вони завітали з концертами до Клівленду, Орландо, Детройту та Атланти.

До слова, нещодавно Kalush Orchestra вперше випустили англомовний трек Changes. Артисти одразу презентували кліп, його зняли у традиційній українській хаті, у перерві між концертами в Польщі. Слухайте пісню та дивіться кліп – за посиланням.