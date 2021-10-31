KADNAY досі хворіє на коронавірус та виступив дистанційно на "Танцях з зірками": відео

Український виконавець Дмитро Каднай продовжує хворіти на коронавірус, але його "імунітет" з 8 випуску "Танців з зірками" вичерпаний. Тому між тим, щоб здатись або продовжувати участь в проєкті, він обрав друге. І попри шалену втому та кашель, долучився до онлайн-репетицій та виступив у прямому ефірі.

Виконавець Дмитро Каднай захворів на коронавірус понад тиждень тому, і якщо у 8 випуску "Танців з зірками" він пропустив танець, то для 9 випуску він дистанційно підготував фрістайл з його партнеркою Аліною Лі. Для перестороги, Дмитро порадився з лікарями, чи можна йому тренуватись, на що ті відповіли згодою, і він негайно розпочав репетиції.

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Чоловік рано ставав, власним автомобілем відправлявся у репетиційний пустий зал та дистанційно з Аліною Лі готувався до виступу. Вони повинні були виконати номер під пісню "Океану Ельзи" – "Стіна", адже 9 випуск був присвячений "Вечору суперхітів" відомого гурту. Така композиція стала дуже символічною для обох танцюристів, тому вони виклались на повну, аби вразити глядачів. Каднай танцював онлайн і його можна було побачити на екрані позаду Аліни, водночас як його партнерка танцювала на паркеті.

Таку незвичну постановку прокоментував навіть автор пісні Святослав Вакарчук, який був присутній у залі "Танців з зірками" та зізнався, що така ідея – чудовий задум для якогось нового кліпу. Судді теж залишились вражені виступом і зазначили, що не було відчуття відсутності Дмитра на паркеті.

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"Танці з зірками 2021" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліни Лі