Каблучка ніколи не буває простою, – Оксана Муха розповіла про нового коханого

Українська співачка Оксана Муха нещодавно розпочала нові стосунки з художником, якого приховує від громадськості. Відомо, що разом з ним вона проживає у Львові і він також є розлученим.

Раніше Оксана Муха розповідала, що її коханий багато років жив за кордоном та працював у Німеччині. Художник був одруженим та розлучився, коли підросли його діти. З Оксаною він не поспішає у стосунках, оскільки хоче краще дізнатись про артистку.

Зверніть увагу Про нове кохання, стосунки з Баланом та музичного ворога: відверте інтерв'ю з Оксаною Мухою

У відвертому інтерв'ю Оксана Муха поділилась, що не хоче нікому розповідати про роман: "Люди дуже жорстокі. Хотіла б принаймні той шматочок щастя залишити при собі".

Проте журналістів 24 каналу зацікавив перстень, який співачка бережно одягнула на безіменний палець правої руки. Ми запитали її, чи він щось означає, натякаючи на заручини.

Каблучка ніколи не буває простою. Вона нічого не означає, це просто дуже гарний подарунок,

– таємниче відповіла Оксана Муха.



Оксана Муха показала особливе для неї кільце / Скриншот з відео, 24 канал

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24



Муха показала подарунок, ймовірно, від коханого-художника / Скриншот з відео, 24 канал

Також 40-річна зірка показала свою колекцію картин, яку намалював для її квартири коханий. Одна з них є найбільш особливою, вона має назву "Поцілована морем".

"Поцілована морем" – картина, яку він почав малювати в Єгипті. Тоді були лише очі, личко і трішки пасм. Вона ніби виринає з води. А вже потім з'явилося все решта. Тут є дуже багато дрібних деталей. Шматочки по личку – певна вітражність. Назву придумали вже тут, але вона має дуже гарну історію створення. У мене навіть є фото, як вона висить на банановому дереві. Наразі це одна з найкращих робіт для мене", – розповіла жінка, проте хто на ній зображений – вона чи загальний образ іншої жінки – Муха вирішила не зізнаватись.



Картина "Поцілована морем" від коханого художника / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Зазначимо, що Оксана Муха розлучилась з чоловіком Богданом, коли її син Данило був зовсім маленьким. Вона сама виховувала хлопчика.

Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться онлайн