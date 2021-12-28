Ранее Оксана Муха рассказывала, что ее любимый много лет жил за границей и работал в Германии. Художник был женат и развелся, когда подросли его дети. С Оксаной он не спешит в отношениях, поскольку хочет лучше узнать об артистке.

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В откровенном интервью Оксана Муха поделилась, что не хочет никому рассказывать о романе: "Люди очень жестоки. Хотела бы по крайней мере тот кусочек счастья оставить при себе".

Однако журналистов 24 канала заинтересовало кольцо, которое певица бережно надела на безымянный палец правой руки. Мы спросили ее, означает ли оно что-нибудь, намекая на помолвку.

Кольцо никогда не бывает простым. Оно ничего не значит, это просто очень хороший подарок,

– таинственно ответила Оксана Муха.



Оксана Муха показала особое для нее кольцо / Скриншот из видео, 24 канал

Разговор с певицей Оксаной Мухой читайте в рамках проекта Интервью24.



Муха показала подарок, вероятно, от любимого-художника / Скриншот из видео, 24 канал

Также 40-летняя звезда показала свою коллекцию картин, которую нарисовал для ее квартиры любимый. Одна из них является наиболее особенной, она называется "Поцелована морем".

"Поцелована морем" – картина, которую он начал рисовать в Египте. Тогда были только глаза, личико и немного прядей. Она будто выныривает из воды. А уж потом появилось все остальное. Здесь есть очень много мелких деталей. Кусочки по личику – определенная витражность. Название придумали уже здесь, но оно имеет очень хорошую историю создания. У меня даже есть фото, как она висит на банановом дереве. Сейчас это одна из лучших работ для меня", – рассказала женщина, однако кто на ней изображен – она или общий образ другой женщины – Муха решила не признаваться.



Картина "Поцелована морем" от любимого художника / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Отметим, что Оксана Муха развелась с мужем Богданом, когда ее сын Даниил был совсем маленьким. Она сама воспитывала мальчика.

Интервью с Оксаной мухой в видеоформате: смотрите онлайн