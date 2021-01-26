Дружина Дзідзьо SLAVIA показала, як вона з чоловіком виглядала 10 років тому. Співачка оприлюднила архівні фото й відео та замилувала мережу.

Джерело: інстаграм SLAVIA

Українська співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома), дружина музиканта Дзідзьо (Михайла Хоми), замилувала мережу архівними кадрами з чоловіком, які вона викладає вкрай рідко.

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SLAVIA показала кадри 10-річної давності

На своїй сторінці в сторіс співачка розмістила архівні фото та відео з гуртом "Друзі". Так зірка вирішила привітати музиканта Назара Гука, відомого під псевдонімом Юлік. Він брав участь в групі з Дзідзьо, Ярославою та іншими артистами.

На світлині, яка була зроблена ще в 2011 році, Ярослава Хома позує в розкішній персиковій сукні, з чарівною голлівудською укладкою та макіяжем. Поруч стоїть її майбутній чоловік Дзідзьо, також Юлік та інші учасники "Друзів".



Гурт "Друзі" / Фото з інстаграм-сторіс SLAVIA

Також артистка поділилась відео з одної з репетицій гурту. Варто зазначити, що Дзідзьо в групі був солістом. На ролику він чуттєво виконує романтичну пісню Віктора Павліка. Архівні кадри замилували мережу.

Нагадаємо, що львів'янка Ярослава та Михайло познайомилися під час навчання в музичному училищі. Згодом вони співали разом у гурті "Друзі". Пара одружилась у листопаді 2013 року.