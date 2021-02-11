Julik заинтриговал сеть фото с Олей Поляковой и Дзидзьо
Украинский музыкант и шоумен Julik поделился фотографией, где изображен с коллегами по цеху – Олей Поляковой и Дзидзьо. Селфи Julik сделал во время сотрудничества с артистами.
Источник:инстаграм Julik
Шоумен Julik в очередной раз заинтриговал поклонников. Он обнародовал интересное фото, где позирует с известными исполнителями.
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Julik с Поляковой и Дзидзьо
Музыкант позировал с артистами в студии Дзидзьо, о чем отметил в геолокации. Оля Полякова предстала перед камерой без макияжа, в комфортном, повседневном наряде. Все трое искренне улыбались. Julik стал аранжировщиком новой композиции Дзидзьо и Поляковой, которую они записали в дуэте.
Похоже, что знаменитости довольны результатом работы и уже скоро поделятся с поклонниками музыкальной новинкой.
"Работа кипит! Записали что-то нереально классное!", – написал в публикации Julik.
Julik с Олей Поляковой и Дзидзьо / Фото з інстаграму Julik
Подписчиков шоумена такое сообщение изрядно заинтересовало и вызвало настоящий ажиотаж в комментариях.
- Думаю, это будет что-то бомбезное!
- Ждем шедевра!
- Реально классное!
- Круто!
- Бомба!
- Поздравляю!
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