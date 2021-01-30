Відома українська блогерка Jerry Heil рідко ділиться відвертими кадрами. Але днями вона потішила аудиторію надзвичайно пікантним кадром і завела мережу.

Джерело: інстаграм Jerry Heil

Відома українська співачка та блогерка Jerry Heil є відвертою зі своїми прихильниками. Цього разу вона вразила гарячим фото, яке зробила у своїй ванній кімнаті.

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Jerry Heil показала сексапільне фото

Блогерка позувала перед об'єктивом за шторкою душу. Вона роздяглась не повністю, але однаково вразила відвертістю. Для спокусливого образу дівчина обрала чорний топ на тонких бретелях і світлі трусики, що підкреслили її пружні та великі сідниці. Також зірка похизувалась бездоганною фігурою, що, без сумніву, завела мережу.

Пікантний аутфіт Jerry Heil доповнила сріблястим масивним ланцюжком на шиї, сережками та тонкою каблучкою з камінцями. Варто зазначити, що й чорно-білий колір світлини додавав їй перчинки.

Співачка позувала з мокрим волоссям, що додавало look особливої спокусливості. На обличчі вона зробила непомітний макіяж, тільки підкресливши риси обличчя.

Під фото Jerry Heil написала, що місяць сумнівалась, чи викладати цей кадр, і запитала в шанувальників їхню думку стосовно нього. Та вони запевнили, що блогерка виглядає наздзвичайно гаряче.



Jerry Heil / Фото з її інстаграму