Известная украинская блогерша Jerry Heil редко делится откровенными кадрами. Но на днях она порадовала аудиторию чрезвычайно пикантным кадром и завела сеть.

Источник: инстаграм Jerry Heil

Известная украинская певица и блогерша Jerry Heil является откровенной со своими сторонниками. На этот раз она поразила горячим фото, которое сделала в своей ванной комнате.

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Jerry Heil показала сексуальное фото

Блогерша позировала перед объективом за шторкой душа. Она разделась не полностью, но все равно поразила откровенностью. Для соблазнительного образа девушка выбрала черный топ на тонких бретелях и светлые трусики, что подчеркнули ее упругие и большие ягодицы. Также звезда похвасталась безупречной фигурой, что, несомненно, завела сеть.

Пикантный аутфит Jerry Heil дополнила серебристой массивной цепочкой на шее, серьгами и тонким кольцом с камнями. Стоит отметить, что и черно-белый цвет фотографии добавлял ей перчинки.

Певица позировала с мокрыми волосами, что придавало look особой притягательности. На лице она сделала незаметный макияж, только подчеркнув черты лица.

Под фото Jerry Heil написала, что месяц сомневалась, публиковать ли этот кадр, и спросила у поклонников их мнение относительно него. И они заверили, что блогерша выглядит очень горячо.



Jerry Heil / Фото с ее инстаграма