25-річна Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шамаєва) як ніхто інша з українського шоу-бізу близька до публіки. Прогулюючись центром столиці в будній день, вона не змогла пройти повз талановитого вуличного музиканта. Зірка вирішила підтримати артиста і виконала під гітару кілька власних треків – "Хостел монстрів" та "Охрана отмєна", який зробив її популярною.

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Я зловила музикантів на Хрещатику, а дехто з вас зловив мене. Ви знаєте, я люблю так робити час від часу, бо музика живе в різних формах,

– щиро зізналася Jerry Heil.

Вона додала – завжди робить так, як "відчуває саме тут, саме зараз". Схоже, за цим принципом співачка діяла й тоді, коли переїхала до Києва. Jerry Heil зізналася, що перша квартира, яку вона орендувала, була розташована біля Софійського собору.

"У мене був синдром провінціалки. Вирвалася з маленького міста і хочеш жити у всьому цьому", – поділилася артистка.

Вчинок зірки розчулив інтернет-аудиторію і тих, кому пощастило почути її спів наживо просто посеред Хрещатика: