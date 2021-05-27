25-летняя Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шамаева) как никто другая из украинского шоу-биза близка к публике. Прогуливаясь по центру столицы в будний день, она не смогла пройти мимо талантливого уличного музыканта. Звезда решила поддержать артиста и исполнила под гитару несколько собственных треков – "Хостел монстрів" и "Охрана отмєна", который сделал ее популярной.

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Я поймала музыкантов на Крещатике, а кое-кто из вас поймал меня. Вы знаете, я люблю так делать время от времени, потому что музыка живет в разных формах,

– искренне призналась Jerry Heil.

Она добавила – всегда делает так, как "чувствует именно здесь, именно сейчас". Похоже, по этому принципу певица действовала и тогда, когда переехала в Киев. Jerry Heil призналась, что первая квартира, которую она арендовала, была расположена возле Софийского собора.

"У меня был синдром провинциалки. Вырвалась из маленького города и хочешь жить во всем этом", – поделилась артистка.

Поступок звезды растрогал интернет-аудиторию и тех, кому посчастливилось услышать ее пение вживую прямо посреди Крещатика: