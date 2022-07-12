Jerry Heil згадала, як її "зцілив" виступ Go_A у Брюсселі: "Стояла під сценою і плакала"

Українська співачка Jerry Heil пригадала, як на одному з концертів вона втратила голос. Тоді її начебто "зцілив" виступ Go_A.

Українська виконавиця Jerry Heil виступає з благодійними концертами на підтримку України. Перед одним з виступів зірка втратила голос.

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Jerry Heil втратила голос

Співачка розповіла, що втратила голос перед концертом у Брюсселі. Тоді вона дуже засмутилась, але її немов зцілив виступ Go_A.

Сподівалась, що він з'явиться. Я стояла під сценою, плакала і розуміла, що я не зможу заспівати. І в певний момент я дивлюсь, як виступає гурт Go_A,

– поділилась Jerry Heil.

"Поки вони співають у людей якась неосмислена, древня програма спрацьовує і, без жодного заклику зі сцени, люди починають братися за руки та вести хоровод. Просто на вулиці Брюсселю, величезна кількість українців. І мене розриває просто, я стою ридаю і у мене з'являється голос, уявляєте? І я кажу: "Я іду на сцену"", – додала артистка.

, гурт Go_A здобув популярність і серед іноземних слухачів. На останньому концерті у Фінляндії колектив двічі зібрав аншлаг

Додамо, нещодавно Jerry Heil розповіла, що написала україномовні пісні для Наді Дорофєєвої. "Це дуже круто, що нам вдалося повпливати на зміну музичного вектора у творчості людини, яка раніше робила російськомовну музику".