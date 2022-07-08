Українські зірки продовжують гастролювати світом і розповідати про війну, яка щодня забирає життя невинних людей. Світ демонструє свою підтримку, приходячи на концерти наших артистів.

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Go_A виступили у Фінляндії

Гурт Go_A, який підкорив світ на Євробаченні-2021, зараз перебуває у світовому турне. Артисти відіграли три концерти, на двох з яких зібрали аншлаги. Колектив повідомив, що квитки на перший сольний концерт у Гельсінкі розкупили за один день. Тоді музиканти навіть не встигли анонсувати, що приїжджають.

Щоб вмістити більше людей, колектив змінив локацію виступу, однак це не дуже допомогло. Додаткові квитки розкупили за декілька годин. Тоді Go_A додав ще один концерт до гастрольного графіка, щоб всі, хто хотів зустрітися у Фінляндії, мали таку можливість. Але за добу в касі не залишилося жодного квитка й на нову дату. Є навіть ті фанати, які приходили на три концерти поспіль.