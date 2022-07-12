Украинская исполнительница Jerry Heil выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. Перед одним из выступлений звезда потеряла голос.

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Jerry Heil потеряла голос

Певица рассказала, что потеряла голос перед концертом в Брюсселе. Тогда она очень расстроилась, но ее словно исцелило выступление Go_A.

Надеялась, что он явится. Я стояла под сценой, плакала и понимала, что не смогу спеть. И в какой-то момент я смотрю, как выступает группа Go_A,

– поделилась Jerry Heil.

"Пока они поют у людей какая-то неосмысленная, древняя программа срабатывает и, без всякого призыва со сцены, люди начинают браться за руки и вести хоровод. Просто на улице Брюсселя, огромное количество украинцев. И меня разрывает просто, я стою, рыдаю и у меня появился голос, представляете? И я говорю: "Я иду на сцену"", – добавила артистка.

Отметим, группа Go_A получила популярность и среди иностранных слушателей. На последнем концерте в Финляндии коллектив дважды собрал аншлаг.

Добавим, недавно Jerry Heil рассказала, что написала украиноязычные песни для Нади Дорофеевой. "Это очень круто, что нам удалось повлиять на смену музыкального вектора в творчестве человека, ранее делавшего русскоязычную музыку".