Українська співачка та модель Даша Астаф'єва потрапила у лікарню. Причиною термінової госпіталізації стала внутрішня кровотеча. Знаменитість закликала дівчат уважніше ставитися до свого здоров'я.

Даша Астаф'єва поділилася з прихильниками особистою історією. Вона розповіла, що 2 дні у неї дуже болів живіт. Тоді артистка не зважала на це, оскільки думала, що причиною болі є менструація.

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Увесь цей час Даша працювала і згодом її довелося госпіталізувати, адже біль залишався.

Госпіталізація та операція Даші Астаф'євої

"2 дні у мене болів живіт. Болів планово, тому я пила знеболювальні таблетки. Всі ці дні працювала: була на зустрічах, зйомках, перемовинах, інтерв'ю тощо. Таблетки майже не допомагали, але я думала, що просто втомилася, перенервувала і ось, будуть вихідні, я відпочину, полежу", – поділилася модель.

Вночі біль посилився. Продовжуючи пити таблетки, я відмовлялася їхати в лікарню, хоча всі мене просити та вмовляли. Зранку у мене мало бути 2 зйомки, мені дуже не хотілося підводити людей. Одна команда їхала з іншого міста, на зйомку, яку ми довго та ретельно планували. Я просто не могла підвести всіх і саму себе,

– наголосила Астаф'єва.

Та Дашу все-таки відвезли у лікарню. Вона не могла пояснити, що з нею, де болить, проте мужньо витримала всі обстеження: "Через декілька хвилин мене відправили в інше відділення, де визначили, що в мене внутрішня кровотеча".

3 дні тому мені зняли шви й підтвердили, що все добре. Сьогодні, коли я вже змогла ознайомитися зі всією інформацією по цій темі, розумію, що це диво! Мені неймовірно пощастило. А ще мені пощастило з близькими,

– зізналася Даша.

Знаменитість закликала усіх не робити так, як вона, і берегти себе: "Не робіть так. Бережіть себе і тих, хто поруч. Якщо болить – не терпіть і не чекайте. Якщо щось турбує, розкажіть хоча б близьким. Не залишайтеся з бідою сам на сам. Це не розумно".

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