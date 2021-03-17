Популярная украинская певица Jerry Heil потеряла голос. Звезда поделилась, что причина этого – состояние ее ментального здоровья, с которым она вовремя не поработала.

Знаменитость поделилась печальной новостью с поклонниками. Артистка рассказала, что с физическим здоровьем у нее все хорошо и подчеркнула, что всем, что на душе, нужно делиться с друзьями.

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Jerry Heil о потере голоса

Недавно народная любимица рассказывала подписчикам, что едет на сеанс к психологу. Главное, что знаменитость поняла из этого разговора – друзьям можно говорить все, на то они и друзья.

Я совершила ошибку, держала все в себе. Сначала сжало шею и горло, а через несколько дней голос сказал: "Я отойду, а ты подумай над своим поведением". Все, что пока могу – нюхать анисовое масло и просить вас не повторять это в домашних условиях,

– поделилась Jerry Heil.

"Родители учили быть милыми к другим, но почему-то не к себе. И вот факт: умалчивание – это не о доброте к ближнему, а твое лукавство от желания быть хорошим для всех. Которое всегда вылезает боком. Или горлом", – подчеркнула исполнительница.