Jerry Heil пожартувала про травму на концерті в Тернополі: що вона собі зламала

У середу, 21 грудня, Jerry Heil травмувалася на концерті в Тернополі. Вона впала в оркестрову яму. Співачка вийшла на зв'язок з лікарні й розповіла, що зламала собі.

На ранок 22 грудня менеджмент Jerry Heil повідомив, що вона в лікарні після концерту в Тернополі. Вони оголосили про перенесення концерту в Івано-Франківську, але що з артисткою, не розповіли. Яна сама вийшла на зв'язок у телеграмі й натякнула, що зламала ребро.

Гаряча тема "Годі плакати": Юлія Саніна пояснила, чому Jerry Heil і KRUTЬ програли гурту TVORCHI

Jerry Heil зламала ребро на концерті в Тернополі

Чому нема емоджі зламаного ребра,

– написала Jerry Heil в телеграмі.

У коментарях хтось поспівчував, а хтось пожартував про оркестрову яму:

"Тому що немає емоджі оркестрової ями. Тримайся";

"На все життя пам'ять, глядачі теж запам'ятають. Швидкого одужання";

"Боже, я так хвилювалась. Дякую тобі за цей концерт, у тебе неймовірний голос, тебе чекає багато перемог попереду. Швидкого одужання, все буде добре";

"З такою підтримкою, як у тебе, ти швидко одужаєш! Дуже любимо";

"Яночко, тримайся там. Ми з тобою";

"О ні, лікуйся, ми з тобою";

"Скажи, в якій ти лікарні, хочеш, принесу тобі мандаринки?"

Нагадаємо, в Україну зі США Jerry Heil прилетіла на Нацвідбір Євробачення-2023, після якого плакала, бо посіла третє місце – її обійшли TVORCHI та KRUTЬ. Вона ображалася, бо на відборі обділили українську мелодику, за яку вона "топить". Однак згодом привітала гурт з перемогою та навіть заявила, що готова допомогти "дотиснути" приспів, як і радила суддя Юлія Саніна.

На наступний день після Нацвідбору, 18 грудня, Jerry Heil відіграла сольник у Києві. Вона встигла виступити у Хмельницькому та Тернополі, тоді як концерт в Івано-Франківську вже перенесли.