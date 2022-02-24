Jerry Heil, що з Василькова, де був обстріл аеродрому, звернулась до росіян
Джерело:інстаграм Jerry Heil
Українська співачка Jerry Heil родом із Василькова, де сьогодні зранку відбувся обстріл з боку агресора. Вона звернулась до росіян з проханням прокинутись та передавати правдиву інформацію близьким.
Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Українські знаменитості не залишаються осторонь і коментують ситуацію навколо. Jerry Heil відреагувала на вторгнення агресора.
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Jerry Heil звернулась до росіян
Співачка опублікувала емоційне звернення до росіян.
Друзі з Росії, я знаю, тут такі є: адекватні та справжні! Прокиньтесь та передайте нарешті інформацію всім своїм близьким,
– написала співачка.
"Я та всі українці прокинулись сьогодні від вибухів та спалахів! Російські війська бомбардують по всій території моєї країни. Прокиньтесь і передайте інформацію тим, хто в інформаційному маренні", – додала вона.
Jerry Heil звернулась до росіян / Фото з інстаграму зірки
Зауважимо, Jerry Heil родом із Василькова. Там сьогодні відбулись обстріли аеродрому через російську агресію.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!