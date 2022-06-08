Jerry Heil розповіла про співпрацю з Alyona Alyona і як переказує кошти благодійним фондам

Українська співачка та блогерка Jerry Heil розповіла, як допомагає Україні під час війни. Вона поділилась, як переказує кошти на благодійні фонди й працює на перемогу.

Співачка Jerry Heil активно працює на інформаційному фронті. В телеефірі вона розповіла детальніше про все те, що робить.

До слова Світ має розуміти, що ми стоїмо на межі цієї війни, – Оля Полякова про концерти за кордоном

Як Jerry Heil допомагає Україні

Виконавиця зізналась, що кошти з її благодійних концертів та різних зборів йдуть в різноманітні фонди – й на допомогу воїнам, і жінкам, й переселенцям.

Уже давно не підбивала суми, але кошти йдуть в різні фонди. Я й амбасадор фонду I'm not alone, який базується у Львові. Разом ми відправили гуманітарну місію до містечка Марс, яке розташоване на кордоні у Чернігівській області, ніхто туди не хотів їхати,

– поділилась співачка.

Jerry Heil додала, що в Європі починають забувати про війну й займатися своїми справами. Тому їм треба часто про це нагадувати: "Допомагаємо в рамках туру "Доброго вечора ми з України", допомагаємо фонду Ігоря Ласточкіна, який допомагає нашим бійцям, і фонду Маші Єфросиніної, яка займається благоустроєм наших жінок і дітей".

Артистка також зізналась, що співпрацює з Alyona Alyona, пише пісні – вони написали ще один новий трек, відвідує біженців.



Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil

, нещодавно Jerry Heil показала відео, як випускники з Харкова станцювали на руїнах . Колишні школярі виконали танець під пісню співачки. Поряд з випускниками були військові, які дбали про безпеку.

Раніше Jerry Heil відправилась у Бонн. Тоді вона змогла пройти аж до сцени та передала Біллі Айліш український прапор, який попередньо підписала: "Дякуємо за твою силу! Україна. Біллі".

Фанати американської зірки допомогли докинути на сцену український прапор від Jerry, і та його підняла. Біллі Айліш розкрила його та поцілувала перед тисячами глядачів. Jerry Heil не могла стримати емоцій і вигукнула: "Слава Україні". Прихильники гучно відреагували у залі на український стяг та підтримали оплесками.