Jerry Heil розповіла про неприємний інцидент в Берліні: чому вона не може виїхати з Німеччини
Джерело:телеграм Jerry Heil
Співачка Jerry Heil перебуває на благодійних гастролях за кордоном. 22 червня артистка має бути в Празі, однак з цим виникли труднощі, оскільки всі документи вона залишила в потягу в Берліні.
Про це дівчина розповіла в своєму телеграм-каналі. Jerry Heil 22 червня разом з іншими українськими артистами має виступити в Чехії, однак тепер невідомо, чи ця поїздка відбудеться.
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Jerry Heil загубила документи в Берліні
Співачка розповіла, що всі документи випадково залишила в потягу в Берліні. Вона звернулася до прихильників за допомогою. Можливо, хтось потрапляв у подібну ситуацію та зможе допомогти їй.
Берлін! Залишила всі документи в потягу! Хто стикався? Що робити? Завтра мушу бути в Празі,
– написала Jerry Heil.
Jerry Heil залишила документи в потягу / Скриншот з телеграму співачки
У коментарях шанувальники заспокоюють співачку та радять їй звернутися в Бюро знахідок. Ймовірно, якщо хтось знайшов її документи, то їх передадуть туди. Також Jerry Heil жартома радять звернутися по допомогу до канцлера Німеччини – Шольца.
- "Потрібно звернутися в Бюро знахідок. Там треба заповнити формуляр, в якому детально описати, що загубила. Якщо знайдуть, тому зателефонують".
- "Як на мене, найнадійніший варіант – звернутися у наше консульство".
- "Треба негайно дзвонити Шольцу!"
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