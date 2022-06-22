Jerry Heil розповіла про неприємний інцидент в Берліні: чому вона не може виїхати з Німеччини

Співачка Jerry Heil перебуває на благодійних гастролях за кордоном. 22 червня артистка має бути в Празі, однак з цим виникли труднощі, оскільки всі документи вона залишила в потягу в Берліні.

Про це дівчина розповіла в своєму телеграм-каналі. Jerry Heil 22 червня разом з іншими українськими артистами має виступити в Чехії, однак тепер невідомо, чи ця поїздка відбудеться.

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Jerry Heil загубила документи в Берліні

Співачка розповіла, що всі документи випадково залишила в потягу в Берліні. Вона звернулася до прихильників за допомогою. Можливо, хтось потрапляв у подібну ситуацію та зможе допомогти їй.

Берлін! Залишила всі документи в потягу! Хто стикався? Що робити? Завтра мушу бути в Празі,

– написала Jerry Heil.



Jerry Heil залишила документи в потягу / Скриншот з телеграму співачки

У коментарях шанувальники заспокоюють співачку та радять їй звернутися в Бюро знахідок. Ймовірно, якщо хтось знайшов її документи, то їх передадуть туди. Також Jerry Heil жартома радять звернутися по допомогу до канцлера Німеччини – Шольца.

"Потрібно звернутися в Бюро знахідок. Там треба заповнити формуляр, в якому детально описати, що загубила. Якщо знайдуть, тому зателефонують".

"Як на мене, найнадійніший варіант – звернутися у наше консульство".

"Треба негайно дзвонити Шольцу!"

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